Россельхознадзор в Петербурге проверил более 4 тонн австрийского меда

В Петербурге после прохождения всех необходимых процедур 4,1 тонны меда отправились в адрес получателя.
Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора 29 ноября.
В Северной столице, в Большом порту, был проведен контроль австрийского мёда сотрудниками Россельхознадзора. Известно, что лакомство прибыло из Тироля. Конченый адрес меда — Москва, оптовая торговая фирма.
В итоге инспектор установил, что ветеринарный сертификат является гарантом выполнения Единых ветеринарных требований Евразийского экономического союза. Мед отправился в адрес получателя.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россельхознадзор приостановил движение 24 тонны креветок в Петербурге.