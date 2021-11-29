Россельхознадзор в Петербурге проверил более 4 тонн австрийского меда

В Петербурге Управление Россельхознадзора провело ветеринарный контроль более 4 тонн австрийского мёда. Фото: unsplash

В Петербурге Управление Россельхознадзора провело ветеринарный контроль более 4 тонн австрийского мёда. Фото: unsplash

В Петербурге после прохождения всех необходимых процедур 4,1 тонны меда отправились в адрес получателя.

Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора 29 ноября.

В Северной столице, в Большом порту, был проведен контроль австрийского мёда сотрудниками Россельхознадзора. Известно, что лакомство прибыло из Тироля. Конченый адрес меда — Москва, оптовая торговая фирма.

В итоге инспектор установил, что ветеринарный сертификат является гарантом выполнения Единых ветеринарных требований Евразийского экономического союза. Мед отправился в адрес получателя.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россельхознадзор приостановил движение 24 тонны креветок в Петербурге.