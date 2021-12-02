Коммунальная авария перекрыла улицу Комиссара Смирнова

В Выборгском районе сегодня утром произошла коммунальная авария, из-за которой пришлось перекрыть улицу.

Петербуржцы сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте», что трубу прорвало на улице Комиссара Смирнова на севере города. Улицу заволокло кипятком и густым паром. Авария осложнила движение транспорта на данном участке.

«На Комиссара Смирнова с утра столб пара, дорога перекрыта», — говорится в посте.

Автомобилисты предупредили, что со стороны улицы Академика Лебедева сейчас не проехать, но с Комиссара Смирнова можно повернуть на Бобруйскую улицу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Московское шоссе вновь перекрыто из-за потерявшей прицеп фуры. Затор растянулся уже почти на три километра. Участок выделен бордовым цветом.