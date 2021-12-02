Московское шоссе вновь перекрыто из-за потерявшей прицеп фуры

На Московском шоссе третий день подряд собираются пробки. На этот раз причиной стала фура, которая потеряла прицеп и перегородила дорогу.

Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». По словам очевидцев, авария произошла на Московском шоссе в направлении центра Петербурга. Фура потеряла прицеп, из-за чего движение оказалось перекрыто. Это произошло около часа дня.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка начинается от заправки «Роснефть», после пересечения шоссе с Ленсоветовской дорогой. Затор растянулся уже почти на три километра. Участок выделен бордовым цветом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пробка из-за снега на Московском шоссе держится больше суток. Проблемы с движением в Пушкинском районе начались утром 30 ноября из-за нескольких ДТП и снежного коллапса. Автомобили не могли выехать со складов из-за застрявших в снегу большегрузов.