Холдинг USM Усманова продал долю VK группе «Согаз»

В результате сделки весь пакет акций в капитале VK перешел к группе "Согаз". Фото: Pixabay

В результате сделки весь пакет акций в капитале VK перешел к группе "Согаз". Фото: Pixabay

Холдинг USM Алишера Усманова продал пакет акций компании «МФ Технологии» группе «Согаз» (структура «Газпрома») и вышел из капитала VK.

В сообщении компаний говорится, что совет директоров «Согаза» одобрил 45-процентное участие в капитале «МФ Технологии», которая контролирует 57,3% голосов VK.

В холдинге USM уточнили, что 45% акций «МФ Технологии» принадлежало ему через ПАО «Мегафон».

В результате сделки весь пакет акций в капитале VK перешел к группе «Согаз». Теперь в собственности компании находятся «ВКонтакте», «Одноклассники», электронная почта mail.ru, «Самокат», доли в Delivery Club, такси «Ситимобил». Сумма сделки не уточняется.

Глава совета директоров «Согаза» Алексей Миллер заявил, что эта покупка стала стратегической инвестицией, поскольку VK является одной из самых успешных цифровых экосистем в Рунете.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Mail.ru Group переименовали в VK.