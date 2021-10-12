Mail.ru Group переименовали в VK

При этом главный продуктовый бренд - социальная сеть - сохранит свое название "ВКонтакте". Фото: Pixabay

При этом главный продуктовый бренд - социальная сеть - сохранит свое название "ВКонтакте". Фото: Pixabay

Компания Mail.ru Group объявила о смене названия на VK — в честь своей социальной сети «ВКонтакте». Об этом 12 октября сообщили в пресс-службе компании.

«В отличие от Mail.ru Group он будет представлен не только на корпоративном уровне, но и в наших продуктах, пользователям которых не всегда была очевидна их связь между собой», — заявил генеральный директор VK Борис Добродеев.

Постепенно внутри компании будут переименованы и другие проекты. Например, Boom получит название «VK Музыка», а «Юла» — VK Объявления. Последний сервис будет представлен как в виде отдельного приложения, так и в виде раздела внутри соцсети.

При этом главный продуктовый бренд — социальная сеть — сохранит свое название «ВКонтакте».

Все новые проекты компании будут сразу создаваться под брендом VK. А те проекты, у которых уже есть наиболее узнаваемые бренды, получат только монограмму VK на логотипе, а собственный бренд сохранят.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «ВКонтакте» запускает собственный почтовый сервис.