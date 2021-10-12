Mail.ru Group переименовали в VK

Mail.ru Group переименовали в VK
При этом главный продуктовый бренд - социальная сеть - сохранит свое название "ВКонтакте". Фото: Pixabay

Компания Mail.ru Group объявила о смене названия на VK — в честь своей социальной сети «ВКонтакте». Об этом 12 октября сообщили в пресс-службе компании.

«В отличие от Mail.ru Group он будет представлен не только на корпоративном уровне, но и в наших продуктах, пользователям которых не всегда была очевидна их связь между собой», — заявил генеральный директор VK Борис Добродеев.

Постепенно внутри компании будут переименованы и другие проекты. Например, Boom получит название «VK Музыка», а «Юла» — VK Объявления. Последний сервис будет представлен как в виде отдельного приложения, так и в виде раздела внутри соцсети.

При этом главный продуктовый бренд — социальная сеть — сохранит свое название «ВКонтакте».

Все новые проекты компании будут сразу создаваться под брендом VK. А те проекты, у которых уже есть наиболее узнаваемые бренды, получат только монограмму VK на логотипе, а собственный бренд сохранят.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «ВКонтакте» запускает собственный почтовый сервис.

Mail.ru Group VK переименование


 

Новости партнеров
Кабан вдребезги разбил дверь гипермаркета
Кабан вдребезги разбил дверь гипермаркета "Окей" на Савушкина
Первокурсник открыл стрельбу у гимназии СПбГУ
Первокурсник открыл стрельбу у гимназии СПбГУ
Юлия Пересильд: что известно о личной жизни актрисы и как ее известные друзья могли повлиять на полет в космос
Юлия Пересильд: что известно о личной жизни актрисы и как ее известные друзья могли повлиять на полет в космос
Псаки отреагировала на упоминание Зеленского в
Псаки отреагировала на упоминание Зеленского в "досье Пандоры": на отношения между Вашингтоном и Киевом это не повлияет
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Mail.ru Group переименовали в VK
В Петербурге, разыграв «пробку» на трассе, полицейские задержали ...
В России за сутки выявили 28,2 тысячи случаев коронавируса
В Ленобласти коронавирусом заразился еще 281 человек
За сутки от коронавируса умерли 62 жителя Петербурга
В Петербурге еще 2,1 тысячи человек заболели коронавирусом
Заболевший коронавирусом Валерий Гаркалин остается в тяжелом состоянии
«Водитель лежал на асфальте и кричал»: очевидец поделился шокирующими ...