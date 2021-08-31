«ВКонтакте» запускает собственный почтовый сервис

&#171;ВКонтакте&#187; запускает собственный почтовый сервис
В компании рассказали, что новая почта не станет заменой Почты Mail.ru. Фото: Pixabay

Социальная сеть «ВКонтакте» объявила о запуске своего почтового сервиса VK Почта, который рассчитан на пользователей соцсети.

Как сообщили в пресс-службе ВК, сервис для обмена письмами запускается к началу учебного года для тех.

«Новый продукт рассчитан на аудиторию социальной сети «ВКонтакте», которой необходима технологичная и персонализированная почта для работы и учёбы», — говорится в сообщении компании.

Пользователям выдадут почту с коротким доменом @vk.com. Авторизоваться в сервизе можно через единую учетную запись VK Connect.

В компании рассказали, что новая почта не станет заменой Почты Mail.ru. Сервис будет развиваться через интеграцию с мессенджером «ВКонтакте» и соцсетью. Разработчики обещают более смелые технологические решения для более молодой аудитории.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во «Вконтакте» отключат бесплатное фоновое прослушивание музыки с телефона.

VK Почта вконтакте почта


 

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