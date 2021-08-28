Во «Вконтакте» отключат бесплатное фоновое прослушивание музыки с телефона

Во «Вконтакте» отключат бесплатное фоновое прослушивание музыки с телефона
За музыку, кажется, придется платить. Фото: Pixabay

Слушать музыку, не оплатив, можно будет только при открытом приложении.

Социальная сеть «Вконтакте» планируют отключить бесплатное фоновое прослушивание музыки с телефона. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Те пользователи, которые оплатили подписку на музыку, смогут скачивать и слушать музыку при отсутствии интернета прямо в приложении. Остальным придется наслаждаться любыми композициями только при открытом приложении.

Изменения начнут действовать с 30 августа. Также во «Вконтакте» добавили, что платформа продолжает развиваться и лучше учитывает предпочтения пользователей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Земфира заявила, что пандемия уничтожила профессию музыканта.

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