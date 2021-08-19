Земфира заявила, что пандемия уничтожила профессию музыканта

Земфира заявила, что пандемия уничтожила профессию музыканта
Земфира. Фото: https://www.instagram.com/zemfiralive/

Земфира отреагировала на отсутствие концертов и заявила, что пандемия ковида уничтожила ее профессию.

«Времена, конечно, тёмные — абсолютно ничего не понятно. Пандемия жёстко ударила по всем, но мою профессию она просто уничтожила. Честно признаться, я больше ничего не хочу — ни концертов, ничего», — написала певицы в Instagram.

Артистка призвала всех сделать прививку. Она также отметила, что потерянные билеты на концерты не сравняться с потерянной профессией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что рок-певица Земфира неожиданно обрадовала поклонников, выпустив новый мини-альбом «Ах». Песни представлены почти на всех площадках. Поклонники очень удивились этому релизу, потому что он нигде не анонсировался.

земфира концерты пандемия


 

Новости партнеров
Чем опасна пятница, 13-е, и чего в этот день нельзя делать
Чем опасна пятница, 13-е, и чего в этот день нельзя делать
ВОЗ проверяет на эффективность от ковида очередные препараты, но не может сказать, когда одобрит
ВОЗ проверяет на эффективность от ковида очередные препараты, но не может сказать, когда одобрит "Спутник"
Владельцы собак в Купчино сообщают о находках, оставленных догхантером
Владельцы собак в Купчино сообщают о находках, оставленных догхантером
Точку в многолетней борьбе за право строить метро Петербурга по решению Путина поставит Мишустин
Точку в многолетней борьбе за право строить метро Петербурга по решению Путина поставит Мишустин
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
С памятника Николаю I начали снимать леса после трех лет реставрации: ...
«Аэрофлот» приостанавливает полеты в Бангкок на фоне ситуации в ...
Девять человек тушили дом на Аннинском шоссе
Центр Гамалеи модицифировал «Спутник V» под штамм ...
В МЧС предупредили петербуржцев об ухудшении погоды до поздней ночи
Центр имени Гамалеи модифицировал «Спутник V» под штамм «Дельта»
За два года в Петербурге расселили почти 4 тысячи «квадратов» аварийного жилья
«Спутник Лайт» и «КовиВак» поступили в Петербург