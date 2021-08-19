Земфира заявила, что пандемия уничтожила профессию музыканта

Земфира отреагировала на отсутствие концертов и заявила, что пандемия ковида уничтожила ее профессию.

«Времена, конечно, тёмные — абсолютно ничего не понятно. Пандемия жёстко ударила по всем, но мою профессию она просто уничтожила. Честно признаться, я больше ничего не хочу — ни концертов, ничего», — написала певицы в Instagram.

Артистка призвала всех сделать прививку. Она также отметила, что потерянные билеты на концерты не сравняться с потерянной профессией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что рок-певица Земфира неожиданно обрадовала поклонников, выпустив новый мини-альбом «Ах». Песни представлены почти на всех площадках. Поклонники очень удивились этому релизу, потому что он нигде не анонсировался.