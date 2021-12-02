Новый альбом Oxxxymiron прослушали 3,7 млн менее чем за сутки

Новый альбом хип-хоп-исполнителя Oxxxymiron (Мирон Федоров) под названием «Красота и уродство» набрал 3,7 млн прослушиваний в соцсети «ВКонтакте» менее чем за сутки. Об этом свидетельствуют данные счетчика прослушиваний соцсети.

На видеосервисе YouTube альбом набрал почти 300 тысяч просмотров.

Напомним, 1 декабря Oxxxymiron выпустил новый долгожданный альбом. Релиз получил название «Красота и уродство».

Спустя 6 лет после выхода нашумевшего альбома «Горгород» вышел новый альбом под названием «Красота и уродство», в который вошли 22 композиции.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Рэпер Oxxxymiron (настоящее имя — Мирон Федоров) выпустил клип на свою новую песню «Цунами» 5 ноября.