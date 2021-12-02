Криштиану Роналду забил 800-й гол в профессиональной карьере

Криштиану Роналду забил 800-й гол в профессиональной карьере
Роналду установил очередной рекорд. Фото: Instagram

Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду забил 800-й гол в профессиональной карьере.

Игрок отличился в матче 14-го тура чемпионата Англии по футболу против «Арсенала».

На счету 36-летнего футболиста 129 голов за «Манчестер Юнайтед» (307 матчей), 450 — за «Реал» (438), 101 — за «Ювентус» (134) и 5 — за «Спортинг» (31). Кроме того, он забил 115 голов в 184 матчах за сборную Португалии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нападающий Криштиану Роналду 1 сентября забил 110-й гол в карьеру за сборную Португалии по футболу. Игроку удалось установить новый мировой рекорд по числу головой за национальные команды.

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