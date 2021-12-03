Гуляющих вдоль трассы лосей заметили на въезде в Янино

Несколько лосей спокойно гуляли вдоль трассы у поселка Янино в Ленинградской области. Сохатых заметили водители, стоящие в пробке.
Группу лосей запечатлели в четверг, 2 декабря. Кадрами очевидцы поделились в группе «Наше Янино» социальной сети «ВКонтакте».
Животные гуляли недалеко от дороги, игнорируя шум от проезжающих машин. Куда они направлялись, неизвестно. Некоторые очевидцы отшутились, что сохатые наблюдают за застрявшими в пробках людьми.
«Один лось позвал знакомых лосей, чтобы показать, как люди, разумнейшие существа на планете, стоят в пробках диких», — прокомментировал пользователь.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что запутавшегося в проводах лося спасли у деревни в Тихвинском районе Ленобласти. В «спасательной операции» участвовал инспектор комитета, местные жители и егерь охотхозяйства Петроградское ООиР.