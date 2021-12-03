В Северной столице завершается программа расселения аварийного жилья

На то, чтобы закончить программу расселения аварийного жилья в Санкт-Петербурге выделено 96 млрд рублей.

До конца 2023 года в Санкт-Петербурге планируют расселить оставшиеся 24 аварийных дома. На настоящий момент расселили 986 зданий, в которых жила 15 561 семья. Об этом сообщает пресс-служба жилищного комитета.

Также в Петербурге планируется ликвидировать жилищную очередь по льготным категориям граждан. Поэтому на улучшение жилищных условий в проекте городского бюджета на 2022-2024 годы заложено 96 млрд рублей.

С помощью выделенных средств удастся дать возможность 30 тысячам петербургских семей улучшить жилищные условия. Деньги будут направлены на социальные выплаты 25 тысячам семей городских очередников и приобретение 5 тысяч квартир для льготников, в том числе 2 тысяч квартир для детей-сирот.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в 2021 году цены на жилье бизнес-класса выросли на 40%. Году жилье бизнес-класса в Санкт-Петербурге на конец III кв. стало стоить 287 700 руб. за 1 квадратный метр.