В Северной столице завершается программа расселения аварийного жилья

В Северной столице завершается программа расселения аварийного жилья
В Северной столице завершается программа расселения аварийного жилья. Фото: pixabay

На то, чтобы закончить программу расселения аварийного жилья в Санкт-Петербурге выделено 96 млрд рублей.

До конца 2023 года в Санкт-Петербурге планируют расселить оставшиеся 24 аварийных дома. На настоящий момент расселили 986 зданий, в которых жила 15 561 семья. Об этом сообщает пресс-служба жилищного комитета.

Также в Петербурге планируется ликвидировать жилищную очередь по льготным категориям граждан. Поэтому на улучшение жилищных условий в проекте городского бюджета на 2022-2024 годы заложено 96 млрд рублей.

С помощью выделенных средств удастся дать возможность 30 тысячам петербургских семей улучшить жилищные условия. Деньги будут направлены на социальные выплаты 25 тысячам семей городских очередников и приобретение 5 тысяч квартир для льготников, в том числе 2 тысяч квартир для детей-сирот.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в 2021 году цены на жилье бизнес-класса выросли на 40%. Году жилье бизнес-класса в Санкт-Петербурге на конец III кв. стало стоить 287 700 руб. за 1 квадратный метр.

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