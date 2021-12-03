На набережной Фонтанки клубится пар из-за коммунальной аварии

Сегодня, 3 декабря, Горсткин мост буквально утопал в клубах пара. В ночь со 2 на 3 декабря на набережной реки Фонтанки произошла коммунальная авария.

Сообщение о технологическом нарушении по адресу набережная реки Фонтанки, дом 93, поступило в 03:00, отмечают в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

На место прибыли специалисты предприятия, которые оперативно приступили к ликвидации дефекта с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Зона работ охватит 14 зданий.

Устранить аварию планируют к 07:00 4 декабря. Тогда же будут переведены в штатный режим системы отопления пострадавшего от аварии здания.

Также, специалисты «Теплосети» предостерегают горожан от прогулок по затопленному участку улицы в случае парения или вытекания горячей воды на поверхность.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 2 декабря в Выборгском районе утром произошла коммунальная авария, из-за которой пришлось перекрыть улицу Комиссара Смирнова.