Пискаревский завод поднял цены на молоко в последний день перед маркировкой

Пискаревский завод поднял цены на молоко в последний день перед маркировкой
Пискаревский завод поднял цены на молоко в последний день перед маркировкой. Фото: pixabay.com

Резко и значительно выросли цены на молоко Пискаревского завода.

За 2021 год цены на молоко поднимались четыре раза, но этот рост маскировался под скидками и акциями. Об этом пишет «Фонтанка».

С начала декабря снабжать специальными кодами для отслеживания в системе «Честный знак» нужно любую молочную продукцию. Производители молочных продуктов предупреждали, что это приведет к подорожанию продукции.

У Пискаревского завода цены на молоко выросли в последний день перед обязательной маркировкой. Еще 26 ноября завод разослал письмо ретейлерам, предупреждая, что цены поднимутся на 4-10% в зависимости от товара. До этого корректировка цен в последний раз проходила в октябре 2020 года.

По словам генерального директора компании Георгия Житмарева, никто из контрагентов из-за скачка не отказался от продукции, а также к реакции потребителей компания морально готова.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что государственное унитарное предприятие «Продовольственный фонд» сформировало в Петербурге необходимы запас зерна.

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