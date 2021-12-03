«Продовольственный фонд» сформировал в Петербурге запас зерна более чем в 74 тысячи тонн

Государственное унитарное предприятие «Продовольственный фонд» сформировало в Петербурге необходимы запас зерна на 47 дней. Количество запасов составило более чем 74 тысячи тонн.

В целях обеспечения продовольственной безопасности города было собрано более чем 74 тысячи тонн зерна. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что более 10 млрд рублей правительство выделит на поддержку производства зерновых культур.