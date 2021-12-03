«Продовольственный фонд» сформировал в Петербурге запас зерна более чем в 74 тысячи тонн

&#171;Продовольственный фонд&#187; сформировал в Петербурге запас зерна более чем в 74 тысячи тонн
"Продовольственный фонд" сформировал в Петербурге запас зерна более чем в 74 тысячи тонн. Фото: pixabay

Государственное унитарное предприятие «Продовольственный фонд» сформировало в Петербурге необходимы запас зерна на 47 дней. Количество запасов составило более чем 74 тысячи тонн.

В целях обеспечения продовольственной безопасности города было собрано более чем 74 тысячи тонн зерна. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.

«Несмотря на сложную экономическую ситуацию, резкий рост цен на зерновые культуры, а также тарифы на перевозку зерна железнодорожным транспортом, ГУПом «Продовольственный фонд» выполнены в полном объёме требования постановления Правительства Санкт-Петербурга по формированию регионального продовольственного фонда», — заявил заместитель председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Алексей Яковлев.

На текущий 2021 год для регионального Продовольственного фонда был установлен показатель по необходимому запасу зерна в 70,5 тысяч тонн.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что более 10 млрд рублей правительство выделит на поддержку производства зерновых культур.

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