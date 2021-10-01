На поддержку производителей зерна направят более10 млрд

Регионам России правительство выделит более 10 млрд рублей на поддержку производства зерновых культур, сообщается на сайте Правительства Российской Федерации.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому российские регионы получат в сумме более 10 млрд рублей на развитие зерновых культур. Средства, которые предусматривает распоряжение, будут выделены 62 регионам, объем средств каждому будет выявлен исходя из объема выпускаемой на участке продукции. Региональные власти должны будут перенаправить полученные от правительства средства местным сельхозкомпаниям. По итогу предусматривается компенсация затрат аграриев на 50%.

В этом году в России экспортная пошлина на зерновые культуры достаточно гибкая. Именно она позволила предотвратить перенос колебаний мировых цен на внутренний рынок.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что