В Петербурге за день в больницы попали 417 пациентов с коронавирусом

В реанимации сейчас лежат 566 человек. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

В реанимации сейчас лежат 566 человек. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

За последние сутки в ковидные стационары Петербурга госпитализированы 417 пациентов с диагностированным COVID-19.

По данным городского правительства на 3 декабря, всего в петербургских стационарах на лечении находятся 5 867 коронавирусных больных. За день врачи выписали 410 выздоровевших пациентов. В реанимации сейчас лежат 566 человек. 291 больной находится на ИВЛ. Еще 28,6 тысячи петербуржцев лечатся от коронавируса дома.

Во всех 18 инфекционных стационарах Северной столицы развернуто 7 949 коек, из них свободны 43%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург находится на 30 месте в России по уровню вакцинации.