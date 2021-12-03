Петербург находится на 30 месте в России по уровню вакцинации

В Северной столице продолжают сохраняться высокие темпы вакцинации населения. На сегодняшний день привито уже более половины горожан. В Санкт-Петербурге на настоящий момент привито 55,89 % взрослых. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по здравоохранению города. По показателю привитых Петербург занимает 30 строчку в рейтинге самых привитых по всей России. За минувшую среду вакцинировано первым компонентом 18395 петербуржцев, всего сделано 34576 инъекций. За четверг прививки первым компонентом сделали 18362 человек, всего сделано 35151 инъекций.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что препараты «Спутник V» очень похожи, вот только «Спутник М» менее интенсивный — примерно в пять раз. Терапевт заверил, что дети после вакцинации получат хорошую защиту и родители смогут не переживать об их здоровье. Специалист добавил, что в скором времени может появиться препарат для детей в возрасте до 12 лет.