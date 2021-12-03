Росстат насчитал 16 млн живущих за чертой бедности россиян

Росстат насчитал 16 млн живущих за чертой бедности россиян
Определена доля россиян, живущих за чертой бедности. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В третьем квартале текущего года численность россиян с доходами ниже границы бедности снизилась до 16 миллионов человек.

Росстат использовал новый способ расчета этого показателя, который был утвержден правительством РФ в ноябре. Как уточнили в Минтруде, теперь для определения уровня бедности будут использовать новую переменную — «граница бедности». Раньше при расчетах использовали прожиточный минимум.

Исходя из новой черты бедности, число граждан с доходами ниже этой границы в третьем квартале составило 16 миллионов или 11% от всего населения страны. За год численность бедных россиян снизилась на 2,8 миллиона человек.

По оценке Росстата, а год среднедушевые номинальные денежные доходы россиян выросли на 15,5% — до 40 402 рублей в третьем квартале 2021 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что правительство России утвердило правила определения границы бедности.

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