В Петербурге скончался писатель-фантаст Андрей Измайлов

В Петербурге скончался писатель-фантаст Андрей Измайлов
Измайлов скончался в возрасте 67 лет. Фото: скриншот страницы Бориса Вишневского/ВК

Писатель-фантаст Андрей Измайлов скончался в возрасте 67 лет в Петербурге.

О смерти писателя сообщил в телеграм-канале петербургский депутат Борис Вишневский.

«Друзья, какой-то черный день для российской фантастики: вчера ушел Андрей Балабуха, а сегодня Андрей Измайлов <…> Светлая память обоим и мои соболезнования родным и близким», — написал депутат.

Андрей Измайлов родился 5 июня 1953 году в Баку. Его писательская карьера началась с первого опубликованного в газете «Балтийский луч» рассказа «Холодно — горячо». Он был членом семинара писателей-фантастов под руководством Бориса Стругацкого.

С конца 80-х Измайлов начал публиковать интеллектуальные триллеры и иронические детективы, а в начале 90-х полностью перешел на детективную литературу.

Благодаря трилогии «Русский транзит» писателя признали основоположником современного российского триллера. Два его романа — «Жмурки» и «Бой с тенью» — были экранизированы.

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