Госсекретарь Блинкен сообщил о возможности переговоров Байдена и Путина в ближайшее время

Госсекретарь Блинкен сообщил о возможности переговоров Байдена и Путина в ближайшее время
Переговоры Джо Байдена и Владимира Путина в июне 2021 года. Фото: сайт Кремля

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что встреча американского президента Джо Байдена и лидера России Владимира Путина состоится в ближайшее время.

Об этом Энтони Блинкен заявил в ходе конференции Reuters NEXT. Он ожидает, что президенты США и РФ проведут переговоры в «очень скором будущем».

Госсекретарь отметил, что Байден на встрече планирует вновь заявить о стремлении к стабильным отношениям между Кремлем и Белым домом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кремле рассчитывают на то, что встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена состоится как можно скорее. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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