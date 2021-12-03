Госсекретарь Блинкен сообщил о возможности переговоров Байдена и Путина в ближайшее время

Переговоры Джо Байдена и Владимира Путина в июне 2021 года. Фото: сайт Кремля

Переговоры Джо Байдена и Владимира Путина в июне 2021 года. Фото: сайт Кремля

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что встреча американского президента Джо Байдена и лидера России Владимира Путина состоится в ближайшее время.

Об этом Энтони Блинкен заявил в ходе конференции Reuters NEXT. Он ожидает, что президенты США и РФ проведут переговоры в «очень скором будущем».

Госсекретарь отметил, что Байден на встрече планирует вновь заявить о стремлении к стабильным отношениям между Кремлем и Белым домом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кремле рассчитывают на то, что встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена состоится как можно скорее. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.