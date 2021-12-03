Рэпера Элджея оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков

Рэпера Элджея оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков
Элджей получил штраф в 100 тысяч рублей. Фото: скриншот Instagram

В Москве суд наказал рэпера Элджея (Алексея Узенюка) штрафом в 100 тысяч рублей по статье о пропаганде наркотиков с использованием интернета.

Как сообщает РИА Новости, дело музыканта рассмотрел Зюзинский районный суд столицы. Причиной штрафа послужило содержание в его песнях пропаганды запрещенных веществ.

Элджея признали виновным по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ («Пропаганда наркотических средств с использованием интернета»). Суд назначил рэперу штраф в размере 100 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Бастрыкин считает, что Моргенштерн «торгует наркотиками в соцсетях».

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