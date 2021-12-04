В Европе оценили вероятность запуска «Северного потока — 2» этой зимой

В Европе оценили вероятность запуска «Северного потока — 2» этой зимой
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Эксперт по энергетике Карел Гирман заявил, что скорее всего газопровод «Северный поток — 2» не запустят этой зимой из-за «проблем» с сертификацией.

Кроме того, по его словам, ситуация усугубляется слабой подготовленностью Европы к зиме, которая может быть «очень морозной», сообщает DenníkN.

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».

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