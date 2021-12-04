«Машину разорвало пополам»: На трассе А-120 жесткое лобовое ДТП

В аварии погибла собака, пишут свидетели. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В аварии погибла собака, пишут свидетели. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Участниками аварии стали три автомобиля.

В Ленинградской области сегодня, 4 декабря, произошла жесткая авария, в результате которой мог кто-то погибнуть. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Лобовое ДТП случилось на трассе А-120 недалеко от Никольского. Там при неустановленных обстоятельствах столкнулись три машины – одну из них, по словам свидетеля, «разорвало пополам».

«Говорят, все живы, собачка только погибла. Виновник шел на обгон»,

— пишут пользователи в комментариях.

Дорога перекрыта, на место выехали сотрудники экстренных служб и медики.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ДТП на Мурманском шоссе спровоцировало пробку.