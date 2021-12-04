ДТП на Мурманском шоссе спровоцировало пробку

ДТП на Мурманском шоссе спровоцировало пробку
ДТП на Мурманском шоссе. Фото: vk.com/spb_today

В субботу, 4 декабря, на Мурманском шоссе произошло массовое ДТП.

В Сети появилось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что столкнулись как минимум четыре легковых автомобиля.

«ДТП на Мурманском шоссе в направление СПБ между заправками NESTE. Очень скользко дороги не почищены», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В результате аварии образовалась пробка. Автор поста отметил, что ДТП произошло из-за погодных условий. Однако участники движения пишут, что дороги успели почистить.

«В направлении от города всё почищено, едешь без проблем», -пишут участники дорожного движения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина стал фигурантом уголовного дела после смертельного ДТП с велосипедисткой под Санкт-Петербургом. Водитель авто «Форд Фокус», двигаясь в сторону города Любань, не справился с управлением.

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