ДТП на Мурманском шоссе спровоцировало пробку

В субботу, 4 декабря, на Мурманском шоссе произошло массовое ДТП.

В Сети появилось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что столкнулись как минимум четыре легковых автомобиля.

«ДТП на Мурманском шоссе в направление СПБ между заправками NESTE. Очень скользко дороги не почищены», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В результате аварии образовалась пробка. Автор поста отметил, что ДТП произошло из-за погодных условий. Однако участники движения пишут, что дороги успели почистить.

«В направлении от города всё почищено, едешь без проблем», -пишут участники дорожного движения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина стал фигурантом уголовного дела после смертельного ДТП с велосипедисткой под Санкт-Петербургом. Водитель авто «Форд Фокус», двигаясь в сторону города Любань, не справился с управлением.