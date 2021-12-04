КамАЗ сбил пешехода на пересечении Красносельского и Полевой

ДТП на пересечении Красносельского шоссе и Полевой улицы. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

ДТП на пересечении Красносельского шоссе и Полевой улицы. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Страшное ДТП с участием пешехода произошло на пересечении Красносельского шоссе и Полевой улицы. Женщину сбил «КамАЗ».

Дорожный инцидент случился в субботу, 4 декабря. Видеозапись с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Судя по кадрам, «Камаз», пытавшийся объехать две легковые машины, пропустивших пешехода, сбил последнего. Пострадавшей оказалась женщина средних лет в серой куртке. Она увидела большегруз, когда уже почти стояла на его пути.

О состоянии пострадавшей информации не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о лобовом ДТП трассе А-120. Столкновение случилось на трассе А-120 недалеко от Никольского. Там при неустановленных обстоятельствах столкнулись три машины – одну из них, по словам свидетеля, «разорвало пополам».