Иномарка сбила подростка в Приморском районе

Иномарка сбила подростка в Приморском районе
Подробности произошедшего устанавливаются. Фото: Baltphoto

В Приморском районе Петербурга произошло ДТП, в котором пострадал подросток.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, 4 декабря в 15.40 на пересечении проспекта Королева с аллеей Котельникова, 60-летний мужчина, управляя автомобилем «Форд Фокус» в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, сбил переходившего проезжую часть дороги подростка 2004 года рождения.

Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «КамАЗ» сбил пешехода на пересечении Красносельского шоссе и Полевой улицы. Большегруз, пытавшийся объехать две легковые машины, пропустивших пешехода, сбил последнего.

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