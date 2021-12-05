Иномарка сбила подростка в Приморском районе

В Приморском районе Петербурга произошло ДТП, в котором пострадал подросток.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, 4 декабря в 15.40 на пересечении проспекта Королева с аллеей Котельникова, 60-летний мужчина, управляя автомобилем «Форд Фокус» в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, сбил переходившего проезжую часть дороги подростка 2004 года рождения.

Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «КамАЗ» сбил пешехода на пересечении Красносельского шоссе и Полевой улицы. Большегруз, пытавшийся объехать две легковые машины, пропустивших пешехода, сбил последнего.