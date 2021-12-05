Задержан поджигатель автомобиля в Кингисеппе

В Кингисеппском района Ленобласти задержали мужчину, который поджег автомобиль.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, 4 декабря года в полицию обратился 63-летний мужчина и рассказал о том, что у дома 7 по Садовой улице дер. Ручьи неизвестный в состоянии алкогольного опьянения, пытаясь поджечь автомобиль, бросил бутылку с бензином. Сотрудники полиции установили, что около 21.00 у дома 7 по Садовой улице дер. Ручьи злоумышленник совершил поджог автомобиля «Вольво F12». На следующий день у дома 16 по Железнодорожной улице городе Кингисепп по подозрению был задержан 34-летний ранее неоднократно судимый мужчина. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). Мера пресечения избирается.

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