Пенсионерка из Петербурга потеряла 7 млн, инвестировав их под проценты

Пенсионерка из Петербурга потеряла 7 млн, инвестировав их под проценты
Пенсионерка из Петербурга потеряла 7 млн, инвестировав их под проценты. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

С 2020 года по 2021 год пожилая петербурженка инвестировала денежные средства под проценты в кооператив финансового развития, а в результате потеряла 7 млн рублей.

Вчера, 4 декабря, в правоохранительные органы Центрального района обратилась 69-летняя пенсионерка. Она заявила, что стала жертвой мошенника. По словам потерпевшей, злоумышленник обманом завладел 7 млн, которые женщина инвестировала под проценты в кооператив финансового развития. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Личность преступника пока не установлена. На настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 4 декабря в Приморском районе иномарка сбила подростка. 60-летний мужчина, управляя автомобилем «Форд Фокус» в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, сбил переходившего проезжую часть дороги ребенка 2004 года рождения.

инвестиции ленобласть мошенник новости СПб пенсионерка Центральный район


 

Новости партнеров
Шестеро мигрантов дали по шее и лицу двум майорам в Выборге
Шестеро мигрантов дали по шее и лицу двум майорам в Выборге
Интернету – конец: американский ученый предсказал
Интернету – конец: американский ученый предсказал "апокалипсис" Сети
Петербуржец пытался выдавить глаза курьеру, который доставил ему еду
Петербуржец пытался выдавить глаза курьеру, который доставил ему еду
Врачи раскрыли главные признаки формирования тромбов
Врачи раскрыли главные признаки формирования тромбов
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пенсионерка из Петербурга потеряла 7 млн, инвестировав их под проценты
Петербуржцы просят губернатора взять под контроль ситуацию с уборкой снега ...
В Петербурге привилось более 705 тысяч жителей старше 60 лет
Из горящей квартиры на Смоленской улице мужчина спас двух человек
Из-за повреждения контактной сети на Ленинском проспекте троллейбусы ...
Жертвами коронавируса в Петербурге за сутки стал 61 человек
В Ленобласти еще 385 человек заразились коронавирусом
На Смоленской улице в горящей квартире обнаружен труп