Пенсионерка из Петербурга потеряла 7 млн, инвестировав их под проценты

С 2020 года по 2021 год пожилая петербурженка инвестировала денежные средства под проценты в кооператив финансового развития, а в результате потеряла 7 млн рублей.

Вчера, 4 декабря, в правоохранительные органы Центрального района обратилась 69-летняя пенсионерка. Она заявила, что стала жертвой мошенника. По словам потерпевшей, злоумышленник обманом завладел 7 млн, которые женщина инвестировала под проценты в кооператив финансового развития. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Личность преступника пока не установлена. На настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 4 декабря в Приморском районе иномарка сбила подростка. 60-летний мужчина, управляя автомобилем «Форд Фокус» в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, сбил переходившего проезжую часть дороги ребенка 2004 года рождения.