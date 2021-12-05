В Петербурге под домашний арест отправили обвиняемого в посредничестве при получении взятки

В Петербурге под домашний арест отправили обвиняемого в посредничестве при получении взятки. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В Петербурге под домашний арест отправили обвиняемого в посредничестве при получении взятки. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Московский районный суд Петербурга отправил под домашний арест правоохранителя, обвиняемого в посредничестве при получении взятки.

Вчера, 4 декабря, стало известно о домашнем аресте обвиняемого в посредничестве при получении взятки. Об этом сообщают в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Как стало известно, 2 декабря, сотрудник правоохранительных органов по поручению старшего оперуполномоченного отделения по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Московскому району Петербурга в качестве посредника в получении взятки незаконно забрал от женщины, которая действовала в рамках оперативно-розыскных мероприятий, 50 тысяч рублей. При этом 35 переданных тысяч оказались муляжом.

Полученная сумма предназначалась тому, кто отдал приказ, как часть от ранее требуемой взятки в 100 тысяч рублей за оформление справки о том, что сын этой женщины якобы содействовал в выявлении преступлений. Это должно было стать смягчающим обстоятельством в уголовном деле по обвинению в разбое.

После того, как деньги были переданы, уже 3 декабря обвиняемого задержали. Свою вину мужчина признал. Под домашним арестом он пробудет до 2 февраля 2022 года.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 2020 года по 2021 год пожилая петербурженка инвестировала денежные средства под проценты в кооператив финансового развития, а в результате потеряла 7 млн рублей из-за действий мошенников.