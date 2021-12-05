Sina: полезные свойства вареного риса усиливаются при низкой температуре

По мнению ученых, полезные свойства вареного риса усиливаются в холодных температурах.

Только за ночь в холодильнике в вареном рисе появляется большое количество устойчивого крахмала, который помогает организму бороться со многими проблемами. Об этом сообщается на портале Sina.

Так, например, благодаря холодному рису уровень сахара в крови будет медленно снижаться. Кроме того, устойчивый крахмал дает ощущение сытости. Оно очень важно для людей, страдающих от диабета, ожирения или гипертонии.

Также устойчивый крахмал может помочь в борьбе с раком кишечника. Масляная кислота, образующаяся при взаимодействии крахмала и кишечных бактерий, воздействует на злокачественные клетки и способствует их гибели.

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