Sina: полезные свойства вареного риса усиливаются при низкой температуре

Sina: полезные свойства вареного риса усиливаются при низкой температуре
Полезные свойства вареного риса усиливаются при низкой температуре. Фото: Pixabay

По мнению ученых, полезные свойства вареного риса усиливаются в холодных температурах.

Только за ночь в холодильнике в вареном рисе появляется большое количество устойчивого крахмала, который помогает организму бороться со многими проблемами. Об этом сообщается на портале Sina.

Так, например, благодаря холодному рису уровень сахара в крови будет медленно снижаться. Кроме того, устойчивый крахмал дает ощущение сытости. Оно очень важно для людей, страдающих от диабета, ожирения или гипертонии.

Также устойчивый крахмал может помочь в борьбе с раком кишечника. Масляная кислота, образующаяся при взаимодействии крахмала и кишечных бактерий, воздействует на злокачественные клетки и способствует их гибели.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что российская пшеница подорожала на экспорт. Ее новая цена выросла на 9 долларов и достигла 325 долларов за тонну в среднем.

Sina рис Россия ученые


 

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Sina: полезные свойства вареного риса усиливаются при низкой температуре
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