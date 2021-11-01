По подсчетам экспертов, цены российской пшеницы на экспорт составили 325 долларов за тонну

По подсчетам экспертов, цены российской пшеницы на экспорт составили 325 долларов за тонну. Фото: pixabay

По подсчетам экспертов, цены российской пшеницы на экспорт составили 325 долларов за тонну. Фото: pixabay

Российская пшеница подорожала на экспорт. Ее новая цена выросла на 9 долларов и достигла 325 долларов за тонну в среднем.

Обновив максимумы цены на пшеницу в Росси выросли в связи с ограниченным предложением и сложностями с урожаем. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на обзор «Совэкона». Также на цены повлияли итоги тендера египетской госкомпании GASC, где было закуплено 180 тыс. тонн пшеницы из РФ по $327–239 за тонну.

По словам директора аналитического центра Андрея Сизова, такое повышение цены, — это максимальный уровень с сезона-2012/13. Как считает специалист, ключевыми факторами стали ограниченное предложение зерна в мире, сложности с урожаем в России и Канаде, а также высокий спрос.

Предварительно сложно определить какой конечный урожай соберут аграрии в Канаде и России. Спрос на него сейчас держится высокий.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что впервые за последние 10 лет продукты на стандартный завтрак подорожали до максимального значения.