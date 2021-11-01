По подсчетам экспертов, цены российской пшеницы на экспорт составили 325 долларов за тонну

По подсчетам экспертов, цены российской пшеницы на экспорт составили 325 долларов за тонну
По подсчетам экспертов, цены российской пшеницы на экспорт составили 325 долларов за тонну. Фото: pixabay

Российская пшеница подорожала на экспорт. Ее новая цена выросла на 9 долларов и достигла 325 долларов за тонну в среднем.

Обновив максимумы цены на пшеницу в Росси выросли в связи с ограниченным предложением и сложностями с урожаем. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на обзор «Совэкона». Также на цены повлияли итоги тендера египетской госкомпании GASC, где было закуплено 180 тыс. тонн пшеницы из РФ по $327–239 за тонну.

По словам директора аналитического центра Андрея Сизова, такое повышение цены, — это максимальный уровень с сезона-2012/13. Как считает специалист, ключевыми факторами стали ограниченное предложение зерна в мире, сложности с урожаем в России и Канаде, а также высокий спрос.

Предварительно сложно определить какой конечный урожай соберут аграрии в Канаде и России. Спрос на него сейчас держится высокий.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что впервые за последние 10 лет продукты на стандартный завтрак подорожали до максимального значения.

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