Financial Times: за последние 10 лет стоимость завтрака поднялась до максимального значения

За последние 10 лет стоимость завтрака поднялась до максимального значения. Фото: Pixabay

За последние 10 лет стоимость завтрака поднялась до максимального значения. Фото: Pixabay

Впервые за последние 10 лет стандартный завтрак подорожал до максимального значения. Цена продуктов, которые чаще всего употребляются для приготовления еды утром, значительно выросла.

Рекордные цены на завтрак отметила Financial Times, которая отследит стоимость продуктов и определила «Индекс завтрака».

С прошлого года цена на кофе, молоко, сахар, пшеницу, овес и апельсиновый сок увеличилась на 63%. С лета текущего года рост стоимости этих продуктов начал ускоряться. Так, Пшеница подорожала на 20%, сахар — на 26%, а кофе — на 56%.

В связи с пандемией коронавируса экономика восстанавливается долго, а предложение остается маленьким. По данным издания, цена на базовую еду растет из-за резкого увеличения спроса на продукцию. Таким образом, идет не соответствие спроса и предложения.

Проблемы с производством продуктов питания связаны с неблагоприятными погодными условиями, — засухой в России, Северной Америке и Аргентине. Европейские производители пострадали от обильных дождей.

Аналитики считают, что цены не опустятся до прежнего уровня.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что производители круп предупреждают о повышении цен на гречку и овсянку. Это связано с ростом стоимости зерновых и зернобобовых культур.