Цены на гречку и овсянку вырастут в 2022 году

Цены на гречку и овсянку вырастут в 2022 году. Фото: Pixabay

Цены на гречку и овсянку вырастут в 2022 году. Фото: Pixabay

Производители круп предупреждают по повышении цен на гречку и овсянку. Это связано с ростом стоимости зерновых и зернобобовых культур в целом. Причиной повышения цены могло стать плохое качества гречки в Алтайском крае. «Коммерсант» приводит копию письма компании «Роса», в котором подробно сообщается, почему ожидается повышение цен.

С 4 ноября ожидается повышение цен на ряд позиций на 10-20%, о чем производитель круп «Роса» предупредил своих партнеров.

В торговой сети «Верный» также подтвердили информацию об увеличении стоимости в среднем на 15%. В сети магазина пояснили, что они вынуждены частично принимать повышение цен от производителей. Это нужно, чтобы не создавать дефицита товара.

О росте себестоимости упомянул и представитель агрохолдинга «АФГ Националь». По его словам, в холдинге основное повышение цен наблюдается по гречке, минимальное — по рису. В этом предприятии также будут вынуждены «подстраиваться под рыночную ситуацию».

По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, рост цен на гречку может быть связан с плохим качеством ее урожая в Алтайском крае, который является основным поставщиком данной продукции в стране.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что летом 2021 года в России стоимость гречки выросла до рекордного за последние десять лет уровня. По данным Росстата, в августе цена одного килограмма гречки в среднем составляла 102,5 рубля.