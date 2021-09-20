Розничная цена на гречку впервые за десять лет превысила 100 рублей за килограмм

Розничная цена на гречку впервые за десять лет превысила 100 рублей за килограмм
Приостановился рост цен на гречку только в начале сентября текущего 2021 года. Фото: pixabay.com

Летом этого года в России стоимость гречки выросла до рекордного за последние десять лет уровня.

Так по данным Росстата, в августе цена одного килограмма гречки в среднем составляла 102,5 рубля. Последний раз больше 100 рублей за килограмм она превышала только в мае 2011 года. Тогда эта группа стоила до 112 рублей за кило. Об этом сообщает РБК.

В прошлом году весной гречка подскочила в цене из-за ажиотажного спроса в начале пандемии ковида. Тогда россияне в ходе подготовки к режиму самоизоляции скупали крупы. Летом 2020-го гречка стала одним из наиболее подорожавших за год продуктов. тогда она стоила 87 рублей за килограмм.

После этого гречневая крупа дорожала непрерывно с октября 2020 года, приостановился рост цен только в начале сентября текущего 2021 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названа каша, способная защитить от рака и тромбоза.

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