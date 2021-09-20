Розничная цена на гречку впервые за десять лет превысила 100 рублей за килограмм

Приостановился рост цен на гречку только в начале сентября текущего 2021 года. Фото: pixabay.com

Приостановился рост цен на гречку только в начале сентября текущего 2021 года. Фото: pixabay.com

Летом этого года в России стоимость гречки выросла до рекордного за последние десять лет уровня.

Так по данным Росстата, в августе цена одного килограмма гречки в среднем составляла 102,5 рубля. Последний раз больше 100 рублей за килограмм она превышала только в мае 2011 года. Тогда эта группа стоила до 112 рублей за кило. Об этом сообщает РБК.

В прошлом году весной гречка подскочила в цене из-за ажиотажного спроса в начале пандемии ковида. Тогда россияне в ходе подготовки к режиму самоизоляции скупали крупы. Летом 2020-го гречка стала одним из наиболее подорожавших за год продуктов. тогда она стоила 87 рублей за килограмм.

После этого гречневая крупа дорожала непрерывно с октября 2020 года, приостановился рост цен только в начале сентября текущего 2021 года.

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