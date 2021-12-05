В Ленобласти ожидаются 30-градусные морозы

Резко похолодать должно уже 6 декабря.

В Ленинградской области 6 декабря ожидаются 30-градусные морозы. Похолодать должно в темное время суток. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Известно, что в некоторых районах ночью температура опустится до минус 25 градусов, а в каких-то до минус 30 градусов. Днем будет минус 20 – минус 22 градуса. Дороги покроются льдом, так что автомобилистам стоит быть осторожнее и соблюдать скоростной режим.

Чтобы избежать переохлаждения, важно одеваться многослойно и держать ноги в тепле.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что председатель ОНК Холодов создал петицию из-за плохой уборки улиц. Он отметил, что город в последние дни будто парализован из-за снегопада.