Полицейские с погоней задержали пьяного лихача близи Синявино

За рулем легковушки оказался мигрант из Узбекистана.

В Московском районе в ночь на 5 декабря сотрудники правоохранительных органов устроили погоню за пьяным водителем. Об этом сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Дорожный инспектор».

Известно, что погоня началась на Ленинском проспекте. Именно там сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на подозрительного автомобилиста. Он не реагировал на просьбы остановиться и попытался скрыться. Сначала машина выехала на КАД, а затем оказалась на Мурманском шоссе.

Остановить лихача удалось недалеко от Синявино. За рулем сидел мигрант из Узбекистана. Его задержали и доставили в отдел для дальнейших разбирательств.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что задержан поджигатель автомобиля в Кингисеппе.