Полицейские с погоней задержали пьяного лихача близи Синявино

Полицейские с погоней задержали пьяного лихача близи Синявино
Полиция проводит проверку. Фото: pixabay

За рулем легковушки оказался мигрант из Узбекистана.

В Московском районе в ночь на 5 декабря сотрудники правоохранительных органов устроили погоню за пьяным водителем. Об этом сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Дорожный инспектор».

Известно, что погоня началась на Ленинском проспекте. Именно там сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на подозрительного автомобилиста. Он не реагировал на просьбы остановиться и попытался скрыться. Сначала машина выехала на КАД, а затем оказалась на Мурманском шоссе.

Остановить лихача удалось недалеко от Синявино. За рулем сидел мигрант из Узбекистана. Его задержали и доставили в отдел для дальнейших разбирательств.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что задержан поджигатель автомобиля в Кингисеппе.

лихач московский район новости СПб погоня


 

Новости партнеров
Шестеро мигрантов дали по шее и лицу двум майорам в Выборге
Шестеро мигрантов дали по шее и лицу двум майорам в Выборге
Военный эксперт назвал причины, по которым Россия игнорирует провокации США
Военный эксперт назвал причины, по которым Россия игнорирует провокации США
Петербуржец пытался выдавить глаза курьеру, который доставил ему еду
Петербуржец пытался выдавить глаза курьеру, который доставил ему еду
Вирусолог: если омикрон-штамм дойдет до России, эпидемия закончится
Вирусолог: если омикрон-штамм дойдет до России, эпидемия закончится
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Полицейские с погоней задержали пьяного лихача близи Синявино
В московском метро голый мужчина прыгнул на пути и побежал на встречу поезду
В парке Героев-пожарных мигающие фонари устроили дискотеку
На КАД тушили горящую фуру: кажется, никто не пострадал
В дом на проспекте Кузнецова вернулось электричество
Сборная России по теннису стала обладателем Кубка Дэвиса
В мире не зарегистрировали ни одной смерти от «омикрона»
В Петербурге появляются гигантские сосульки, угрожающие прохожим