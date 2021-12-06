Рейс Петербург – Магнитогорск приземлился в Челябинске из-за нелетной погоды

Всего в аэропортах ожидают вылеты более 750 пассажиров. Фото: unsplash

Всего в аэропортах ожидают вылеты более 750 пассажиров. Фото: unsplash

В аэропорту Челябинска Баландино экстренно приземлился рейс Петербург – Магнитогорск.

По данным уральской транспортной прокуратуры, из-за плохой погоды два летевших в Магнитогорск самолета вынуждено приземлились в аэропорту Челябинска: рейс авиакомпании «S7 Airlines» по маршруту «Москва — Магнитогорск» и рейс компании «Икар» по маршруту «Петербург — Магнитогорск». Кроме того, из-за снега задерживаются еще несколько рейсов.

Всего в аэропортах ожидают вылеты более 750 пассажиров. В аэропортах организованы мобильные приёмные для пассажиров, осуществляется контроль за оказанием услуг.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россия восстановила авиационное сообщение с Финляндией, Швейцарией, Австрией, ОАЭ, в планах еще девять стран, сообщает Оперштаб.