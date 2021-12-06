Скончался музыкант группы «Сплин» Олег Эмиров

Скончался музыкант группы &#171;Сплин&#187; Олег Эмиров
Эмиров ушел из жизни в ночь на 6 декабря. Фото: скриншот Facebook

В России на 52-м году жизни скончался композитор и музыкант Олег Эмиров, работавший с группами «Сплин» и «Колибри».

О смерти музыканта сообщается на странице «Колибри» в Facebook. В сообщении говорится, что Эмиров ушел из жизни в ночь на 6 декабря.

«Музыкант редкого и большого дара, высочайшего уровня культуры, мудрый друг, надежный товарищ», — сказано в сообщении.

По неподтвержденным данным, артист умер из-за проблем с сердцем.

Олег Эмиров 8 сентября 1970 года в Ленинграде. Учился в музыкальной школе при Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова. Написал музыку для десятков передач, в том числе для «Намедни», «Программа максимум», «Школа злословия» и «Большой брат». Также музыкант участвовал в создании альбома группы «Сплин» «Резонанс. Часть 1».

музыкант олег эмиров смерть


 

Новости партнеров
Вирусолог: если омикрон-штамм дойдет до России, эпидемия закончится
Вирусолог: если омикрон-штамм дойдет до России, эпидемия закончится
Консульство Финляндии в Петербурге закроется на время новогодних праздников
Консульство Финляндии в Петербурге закроется на время новогодних праздников
Уборка снега в Петербурге унесла первую жизнь на третий день зимы
Уборка снега в Петербурге унесла первую жизнь на третий день зимы
Из сборной России по биатлону наконец-то убрали балласт: кто заменит Гараничева и Елисеева
Из сборной России по биатлону наконец-то убрали балласт: кто заменит Гараничева и Елисеева
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Скончался музыкант группы «Сплин» Олег Эмиров
Появились подробности убийства двух россиянок на Кипре
Россиян предупредили о возможном дефиците картофеля в 2022 году
Рейс Петербург – Магнитогорск приземлился в Челябинске из-за нелетной погоды
В Петербурге мошенники обманули пенсионерку на 7 млн рублей
Последний из грабителей, обчистивших ювелирный магазин в Петербурге в 2018 ...
На Оборонной улице сгорела «Газель»
В Красном Селе ребенок снегом потушил Вечный огонь