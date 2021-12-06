Скончался музыкант группы «Сплин» Олег Эмиров

Эмиров ушел из жизни в ночь на 6 декабря. Фото: скриншот Facebook

Эмиров ушел из жизни в ночь на 6 декабря. Фото: скриншот Facebook

В России на 52-м году жизни скончался композитор и музыкант Олег Эмиров, работавший с группами «Сплин» и «Колибри».

О смерти музыканта сообщается на странице «Колибри» в Facebook. В сообщении говорится, что Эмиров ушел из жизни в ночь на 6 декабря.

«Музыкант редкого и большого дара, высочайшего уровня культуры, мудрый друг, надежный товарищ», — сказано в сообщении.

По неподтвержденным данным, артист умер из-за проблем с сердцем.

Олег Эмиров 8 сентября 1970 года в Ленинграде. Учился в музыкальной школе при Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова. Написал музыку для десятков передач, в том числе для «Намедни», «Программа максимум», «Школа злословия» и «Большой брат». Также музыкант участвовал в создании альбома группы «Сплин» «Резонанс. Часть 1».