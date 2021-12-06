Движение поездов восстановили на синей ветке петербургского метро

Движение поездов восстановили на синей ветке петербургского метро
Пассажир упал на пути в метро. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Движение на второй (синей) линии метро Санкт-Петербурга восстановлено после падения пассажира на рельсы.

Об этом сообщили в пресс-службе подземки.

«В 12:33 движение по Линии 2 осуществляется в полном объеме», — говорится в сообщении.

Нпомним, 6 декабря на станции «Озерки» на пути упал пассажир. Падение произошло днем. Поезда временно следовали от станции Купчино до станции Удельная.

Информация о состоянии пассажира уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на станции метро «Площадь Восстания» госпитализировали 40-летнего жителя Новгородской области. Мужчина получил ножевое ранение в вестибюле.

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