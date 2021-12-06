В Комздраве заявили, что в Петербурге выросла заболеваемость ОРВИ среди детей

Дети из Петербурга довольно часто болеют ОРВИ. Фото: pixabay.com

Дети из Петербурга довольно часто болеют ОРВИ. Фото: pixabay.com

Начальник отдела по организации помощи матерям и детям комитета по здравоохранению Петербурга Яна Панютина заявила, что высокая заболеваемость среди детей в городе носит сезонный характер и не связана с коронавирусом.

«Мы видим подъем заболеваемости ОРВИ по городу. Отмечена большая нагрузка на стационарное и амбулаторное звено в детской сети. Однако этот подъем заболеваемости у детей не связан с новой коронавирусной инфекцией — особого роста в ноябре по СOVID-19 мы не заметили», — приводит ее слова пресс-служба комитета.

С начала декабря в Петербурге фиксируют в среднем по 2,5 тыс. случаев заражения коронавирусом ежедневно.

С начала пандемии в России выявлено 9 833 749 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 282 462 летальных исхода, выздоровели 8 530 476 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в дошкольных учреждениях по домам сидят 15 групп. В Петербурге все больше школьных классов приходится переводить на дистанционное обучение. Во всем виноват ОРВИ, коронавирус и грипп.