Кабан погиб в ДТП на Зеленогорском шоссе

Смертельное ДТП произошло в Ленинградской области. Жертвой стал кабан.

Природоохранная прокуратура Петербурга провела проверку по информации Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга об аварии на Зеленогорском шоссе, в результате которого погибло дикое животное.

В ходе проверки установлено, что водитель насмерть сбил кабана. Сумма ущерба, причиненного окружающей среде, составила 30 тыс. рублей.

С целью возмещения вреда природоохранный прокурор обратился в суд. Теперь мужчине придется заплатить штраф за сбитое животное.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Тимофея Федерова автомобилист не справился с управлением и влетел в дорожное ограждение.