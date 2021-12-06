Вакцина от COVID для подростков появится в Петербурге в январе

Вакцина от COVID для подростков появится в Петербурге в январе
Вакцина поступит в Петербург в начале 2022 года. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В январе 2022 года в Северной столице ожидают поставку вакцины от коронавируса для подростков.

Об этом стало известно в понедельник, 6 декабря. Сделать прививку можно будет в районных поликлиниках.

Как сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению города, препарат будет рассчитан для граждан в возрасте от 12 до 17 лет.

Напомним, в России за минувшие сутки инфекция подтвердилась у 32 136 человек. Общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 9 833 749. За вчерашний день жертвами COVID-19 стали 1184 жителя страны. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса скончались 282 462 граждан.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что исследования вакцины против COVID-19 для детей от 6 до 11 лет пройдут в России в начале 2022 года. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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