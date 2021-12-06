В Петербурге утвердили новый тариф на вывоз мусора

С начала 2022 года услуга по обращению с ТКО перейдет из перечня жилищных в коммунальные, что ведет за собой изменения в тарифах. Фото: Baltphоto/ Ольга Андросова

С начала 2022 года услуга по обращению с ТКО перейдет из перечня жилищных в коммунальные, что ведет за собой изменения в тарифах. Фото: Baltphоto/ Ольга Андросова

Власти Санкт-Петербурга согласовали стоимость утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО).

Об этом стало известно в понедельник, 6 декабря. Конкурсный отбор на работу ТКО выиграла компания АО «Невский экологический оператор», в связи с чем вводятся новые коммунальные тарифы, связанные с утилизацией ТКО.

Как сообщили в комитете по тарифам, стоимость услуги составит 969,7 рубля за 1 кубометр мусора.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти и Санкт-Петербурге появится пять мусороперерабатывающих комплексов. Завершить их проектирование планируется к декабрю 2022 года. Согласно документу, в Северной стодице разместят два комплекса по переработке отходов, один из которых на Волховском шоссе, а другой — в поселке Левашово.