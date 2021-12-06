За минувшие выходные в НИИ Джанелидзе поступило 6 мужчин с обморожениями

С началом заморозков участились случаи, когда жителям Петербурга приходится обращаться в травмпункты. Теперь, помимо переломов и вывихов проблемой стало обморожение конечностей.

В отделение термических поражений, он же ожоговый центр, НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе за минувшие выходные поступило 6 человек с обморожением. Все пострадавшие от суровой стихии оказались мужчинами. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по здравоохранению Петербурга.

Половина из поступивших в больницу получила поверхностные обморожения, но другая половина мужчин пострадала намного серьезнее, — при таких обморожениях требуется ампутация сегментов конечностей.

Всего с начала морозов в Институт скорой помощи поступили уже 14 больных с обморожениями.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с наступлением петербуржцы стали чаще обращаться в травмпункты. У большинства повреждения лодыжек и голеней, в том числе переломы.