С наступлением холодов петербуржцы стали в 1,5 раза чаще обращаться в травмпункт

С наступлением холодов петербуржцы стали в 1,5 раза чаще обращаться в травмпункт. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

С наступлением холодов петербуржцы стали в 1,5 раза чаще обращаться в травмпункт. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

В Санкт-Петербурге с наступлением холодов зачастили случаи обращения граждан в травмпункты.

На дорогах города образовался гололед, который очень часто скрывает снежный слой, поэтому заметить опасность бывает крайне трудно. Обращения в травмпункты города выросло. Так, в пресс-службе травмпункта Петроградского района 78.ru рассказали, что число обращений от жителей выросло примерно в 1,5 раза.

В НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе отметили, что за минувшую пятницу и выходные в больницу поступило сразу 32 пациента с различными травмами. У большинства повреждения лодыжек и голеней, в том числе переломы. Также еще восемь человек с четверга по воскресенье обратились в травмпункт Красногвардейского района.

В травмпункт для взрослых Петроградского района за воскресенье пришли 25 человек, многие из которых неудачно поскользнулась на льду. В Красносельском районе также было зафиксировано увеличение число травмированных.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что за минувшие сутки в Северной столице дорожные предприятия Комитета по благоустройству собрали и вывезли 3,2 тыс. кубометров снега.