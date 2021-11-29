За минувшие сутки с улиц Петербурга было убрано более 3 тысяч кубометров снега

За минувшие сутки с улиц Петербурга было убрано более 3 тысяч кубометров снега. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

За минувшие сутки с улиц Петербурга было убрано более 3 тысяч кубометров снега. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В Санкт-Петербурге за сутки дорожные предприятия Комитета по благоустройству собрали и вывезли 3,2 тыс. кубометров снега.

Весь снег, который предприятиям удалось собрать за минувшие сутки, был отвезен на пункты ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Предприятие к текущей зиме подготовило 11 снегоплавильных и 7 снегоприемных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству Петербурга.

За прошлую неделю в период с 22 по 28 ноября с дорог города было отправлено на утилизацию 3,4 тысячи кубометров снега. Также с улиц было убрано от 1,2 тысяч кубометров мусора и 1,2 тысяч тонн смёта.

В пресс-службе отмечают, что в среднем ежедневно на уборку дорог днем выходило 660 единиц техники и более 1,1 тыс. работников ручного труда дорожных предприятий, а ночью было задействовано 700 машин и более 350 человек. За неделю самое большое количество техники было выведено накануне, 28 ноября: расчисткой улиц от снега занималась 921 машина.

Отмечается, что сегодня, 29 ноября, улицы Северной столицы выйдут убирать от снега 872 машины и 1165 работников дорожных предприятий. В садах, скверах и парках работают еще 250 единиц техники и 868 специалистов садово-парковых хозяйств.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что многие петербуржцы жалуются на дороги, которые плохо убраны от снега. Своим мнением о проблеме поделился петербургский активист заявив, что на дорогах очень много аварий.