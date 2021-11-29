Петербургский активист рассказал, что произойдет, если проблема снега на дорогах не решится

Петербургский активист рассказал, что произойдет, если проблема снега на дорогах не решится. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Петербургский активист рассказал, что произойдет, если проблема снега на дорогах не решится. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Представитель движения автомобилистов «Свобода выбора» Александр Холодов высказал свои предположения о том, почему чиновники не выделяют достаточно специализированной техники на уборку снега, и чем это может грозить городу.

Вчера, 28 ноября, петербуржцы массово жаловались на заснеженные и грязные дороги. В администрации Петербурга заявляли, что с 08:00 очисткой города занимаются 400 спецмашин, но ни коммунальщиков, ни очищенных улиц петербуржцы так и не увидели.

Александр Холодов поделился с «Невским новостями» свои мнением о сложившейся ситуации.

«На дорогах опасно. И не только из-за качества дороги. Автомобилисты еще морально не готовы к таким условиям. На подкорочку записывается тормозной путь и все прочее, и надо какое-то время, чтобы мысленно перестроиться, не говоря уже о том, что кто-то резину не поменял», — отмечает активист.

Интересно то, что метеорологи о скорых осадках предупреждали за неделю, но должного действия от властей горожане не увидели. На дорогах разлилась грязная каша, происходило много аварий, жители города возмущались в социальных сетях.