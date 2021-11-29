Петербургский активист рассказал, что произойдет, если проблема снега на дорогах не решится

Петербургский активист рассказал, что произойдет, если проблема снега на дорогах не решится
Петербургский активист рассказал, что произойдет, если проблема снега на дорогах не решится. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Представитель движения автомобилистов «Свобода выбора» Александр Холодов высказал свои предположения о том, почему чиновники не выделяют достаточно специализированной техники на уборку снега, и чем это может грозить городу.

Вчера, 28 ноября, петербуржцы массово жаловались на заснеженные и грязные дороги. В администрации Петербурга заявляли, что с 08:00 очисткой города занимаются 400 спецмашин, но ни коммунальщиков, ни очищенных улиц петербуржцы так и не увидели.

Александр Холодов поделился с «Невским новостями» свои мнением о сложившейся ситуации.

«На дорогах опасно. И не только из-за качества дороги. Автомобилисты еще морально не готовы к таким условиям. На подкорочку записывается тормозной путь и все прочее, и надо какое-то время, чтобы мысленно перестроиться, не говоря уже о том, что кто-то резину не поменял», — отмечает активист.

Интересно то, что метеорологи о скорых осадках предупреждали за неделю, но должного действия от властей горожане не увидели. На дорогах разлилась грязная каша, происходило много аварий, жители города возмущались в социальных сетях.

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