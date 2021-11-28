Петербуржцы жалуются на неочищенные от снега дороги

На протяжении всего дня, сегодня, в воскресенье, в Северной столице идет снег.

В социальных сетях горожане не устают писать, как много снега уже выпало, однако уборкой осадков 28 ноября никто не занимается.

Проблемы были и у автомобилистов, и у пешеходов. Первые сегодня чаще обычного попадали в аварии.

Некоторые думают, что в полную силу снегоуборочная техника начнет только с 1 декабря, при этом, многие петербуржцы уверены в том, что убирать дороги уже начали, необходимо чуть-чуть подождать.

В любом случае, водителям стоит быть начеку.

Стоит отметить, что из-за плохой видимости и скользких дорог несколько крупных ДТП произошло на главных магистралях города.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в понедельник обещают метель и -7 градусов.