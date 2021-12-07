Прорыв трубы оставил петербуржцев с проспекта Ветеранов без тепла

Коммунальная авария на проспекте Ветеранов. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Коммунальная авария на проспекте Ветеранов. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Кировском районе Петербурга ночью случилась коммунальная авария. Местные жители сообщили в социальных сетях, что проспект Ветеранов затянут клубами пара.

Трубу с горячей водой прорвало в районе кармана напротив дома №43 по проспекту Ветеранов. Пар затянул улицу, несколько автомобилей оказались в кипятке. Из-за ночных морозов и горячей воды машинам явно потребуется ремонт.

Со слов петербуржцев, на проспекте Ветеранов уже третью неделю меняют трубы, но работы все еще не завершены.

В комментариях к посту пользователи пишут, что в районе многие дома остались без отопления и горячей воды с 5 утра. Об отключениях сообщают жители Ленинского проспекта, улицы Генерала Симоняка, улицы Стойкости, Дачного проспекта и других.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кировском районе потушили третий пожар за ночь: огонь охватил квартиру на Стойкости.